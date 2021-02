Al via la 37esima edizione del Rally del Carnevale

Domenica (14 febbraio) torneranno a correre sulle strade della Versilia le macchine, moderne e storiche, del Rally del Carnevale.

Una 37esima edizione, accompagnata dal debutto del primo Rally del Carnevale storico, che si è fatta attendere tre anni resa possibile dalla collaborazione tra gli organizzatori, Ac Lucca insieme a Laserprom 015 e Lucca Corse, il Comune di Viareggio e la Fondazione Carnevale che hanno messo a disposizione la Cittadella per il parco assistenza e il punto accrediti.

“La sinergia tra gli enti – commentano il presidente e il direttore di Ac Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio – sono essenziali per permettere a una macchina così complessa di funzionare in ogni suo aspetto. L’organizzazione di un rally così atteso ha richiesto, e continua a richiedere, grandi sforzi ed energie, in particolare in un periodo così delicato, dove garantire tutti i protocolli di sicurezza è indispensabile. Poter contare sull’appoggio e la collaborazione degli enti, in particolare del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale, è stato fondamentale per permetterci di lavorare in serenità, cooperando attivamente e felicemente. Una collaborazione che, ne siamo certi, si ripeterà anche in occasione del passaggio della Mille Miglia previsto per il prossimo maggio e che avrà proprio la Versilia, e Viareggio, come palcoscenico d’eccellenza”.

Il Rally del Carnevale avrà come partenza e arrivo la Cittadella del Carnevale, dove saranno anche distribuiti i pass per gli accrediti stampa. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla gara e per rispettare il protocollo anti-Covid 19, il parco assistenza sarà chiuso al pubblico. Dalla Cittadella le auto si sposteranno in direzione Stiava, per poi procedere alla seconda prova speciale, quella di Orbicciano, e completare con quella di Pedona. Attraversando il territorio di Massarosa, gli equipaggi faranno rientro a Viareggio. La partenza del Rally del Carnevale, moderno e storico, è prevista per domenica (14 febbraio), alle 7,45, mentre l’arrivo è fissato per le 17.