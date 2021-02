La Lucchese sfida la capolista Como: out anche Marcheggiani, rientra Benassi

Una trasferta molto complicata da affrontare in piena emergenza. Dopo il punto d’oro conquistato in dieci uomini con la Pro Vercelli, la Lucchese domani (14 febbraio), alle 12,30, affronterà il Como nel lunch match di San Valentino. La prima della classe contro l’ultima: sono ben 29 i punti di differenza in classifica tra i rossoneri e i lombardi.

Ma la Lucchese vuole centrare l’impresa per continuare a scalare la classifica: “Andiamo ad affrontare la capolista in una situazione di piena emergenza: oltre a due difensori titolari ed il portiere, dobbiamo rinunciare anche a Marcheggiani, che ha accusato un infortunio – le parole di mister Lopez -. Recuperiamo Benassi, che potrà darci un apporto importante, sia dal punto di vista tecnico che della personalità, ma decideremo nelle prossime ore se impiegarlo dall’inizio. Dalla Bernardina nella partita di domenica scorsa si è fatto trovare pronto, entrando in campo con il giusto atteggiamento e può garantire una soluzione affidabile in difesa”.

“Il Como è una delle squadre più attrezzate del campionato – l’analisi di Giovanni Lopez -, come dimostrano risultati e classifica. Sicuramente soffriremo la loro velocità in attacco, ma abbiamo dimostrato di poter tenere testa e mettere in difficoltà ogni squadra del girone se giochiamo con attenzione, come già successo nelle sfide contro Renate e Pro Vercelli. Siamo quindi pronti a dare battaglia e giocare la nostra partita con grande determinazione, pronti a sfruttare ogni opportunità che ci verrà concessa“.