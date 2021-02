Ghiviborgo corsaro, il Real Forte Querceta pareggia in rimonta

Serie D, l’exploit è del Ghiviborgo che rifila alla Correggese la prima sconfitta interna e allunga a due la striscia di vittorie consecutive della gestione Venturi. Pari in rimonta per il Real Forte Querceta sul campo del Progresso, perde in casa il Seravezza per un’autorete sfortunata contro un Prato in lizza per le prime posizioni di classifica.

Correggese-Ghiviborgo 0-2

CORREGGESE: Sottoriva, Casini, Manara, Derjai, Benedetti, Calanca, Carrasco Nunez, Landi, Muro, Villanova, Ghizzardi. A disp.: Ferretti, Setti, Lessa Locko, Roma, Diallo, Ricco, Saporetti, Damiano, Cremonesi. All.: Gori

GHIVIBORGO: Pagnini, Fazzi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (39’st Cargioli), Muscas, Belluomini (35’st Del Re), Chianese (44’st Nottoli), Brunozzi (31’st Viti). A disp.: Abbrandini, Lai, Pazzaglia, Polacchi, Poggesi. All.: Venturi

ARBITRO: Costa di Catanzaro (Morsanuto di Portogruaro e Fenzi di Treviaso)

RETI: 38’pt e 23’st Brunozzi

NOTE: Espulso Bartolini del Ghiviborgo al 45’st

La cura Venturi funziona davvero. La prima trasferta con il nuovo tecnico per i biancorossi regala ancora tre punti e allunga la striscia a due vittorie di fila per la formazione della Mediavalle. La gara non era certo delle più semplici, sul campo della Correggese, ma gli ospiti si sono dimostrati volitivi e quadrati e in grado di sfruttare le (poche) occasioni avute dalle parti di Sottoriva (portiere locale, un ex). Mattatore dell’incontro è stato Brunozzi, autore di una doppietta, un gol per tempo. Tante le critiche dei locali all’operato dell’arbitro Costa di Catanzaro, ritenuto responsabile di alcune decisioni contrarie ai padroni di casa, che recriminano per due calci di rigore non assegnati. Nel finale concitato, con i locali alla ricerca del gol per rientrare in partita, espulsto Bartolini nel Ghiviborgo. Ma il risultato non cambia fino al 90’

Progresso-Real Forte Querceta 1-1

PROGRESSO: Celeste, Mele (41’st Monaco), Ferraresi, Chmangui, Fiore, Menarini (19’st Maltoni), Grandini (23’st Vassallo), Gulinatti, Matta (31’st Cantelli), Marchetti (31’st Bagatti), Salvadori. A disp.: Tartaruga, Cocchi M., Bonvicini, Tanoh. All.: Moscariello

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni (47’st Bianchi), Amico, Lazzarini (14’st Giani), Del Dotto, Bellandi (39’st Bani), Mariani F.(4’st Maffini) Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Baracchini, Seriani, Rossi, Fortunati. All.: Amoroso

ARBITRO: Selva di Alghero

RETI: 41’pt Marchetti, 29’st Doveri

NOTE: Ammoniti Biagini, Mele, Grandini, Cantelli, Monaco, Ferraresi, Maffini

Seravezza-Prato 1-2

SERAVEZZA: Venè, Moussafi (36’st Fantini), Granaiola, Bongiorni (Saporiti), Grassi, Andrei, Bedini, Ferrante, Bagnai, Scarlino (36’st Mancino), Vanni. A disp.: Biagioni, Pietrelli, Ricci, Vannucci, Kovloz, Luka. All.: Vangioni

PRATO: Nannelli, Calamai, Giampà, Sanat, Spinosa, Cellini, Masini, Gentili, Minardi, Fremura (34’st Bertolini), Falchini (34’st Sciannamè). A disp.: Piretro, Mastino, Tavano, Carli, Casati, Ouattara, Tognarelli. All.: Esposito

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Lauro di Gubbio e Zandonà di Portogruaro)

RETI: 13’st Calamai, 23’st Granaiola, 34’st aut. Moussafi