Lucchese a caccia dell’impresa a Como: rientra Benassi dal primo minuto (0-0)

Como – Lucchese

COMO: Facchini; Solini, Iovine, Terrani, Gatto, Cicconi, Crescenzi, Bellemo, H’Maidat, Ferrari, Dkidak. A disp.: Zanotti, Toninelli, Bovoloni, Celeghini, Gabrielloni, Allievi, Rosseti, Walker, Arrigoni, Daniels, Koffi, Castillion. All. Gattuso

LUCCHESE: Biggeri; Panariello, Nannelli, Bianchi, Panati, Benassi, Adamoli, Pellegrini, Sbrissa, Petrovic, Zennaro. A disp.: Pozzer, Cruciani, Kosovan, Cellamare, Dalla Bernardina, Forciniti, Meucci, Maestrelli, Scalzi, De Vito, Galardi. All. Di Stefano

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani (Ferraioli e Croce di Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti: 3′ pt Sbrissa

Lucchese a caccia dell’impresa nel lunch match di San Valentino contro la capolista Como. I rossoneri, guidati da Oliviero Di Stefano a causa della squalifica di mister Giovanni Lopez, tenteranno il colpaccio in piena emergenza. C’è però una buona notizia: rientra dal primo minuto Benassi, che guiderà la retroguardia rossonera. Davanti out Marcheggiani per infortunio: l’attacco sarà guidato dalla coppia Bianchi-Petrovic.

Dopo il pareggio del Livorno con l’Olbia, la Lucchese ha l’opportunità di staccarsi dall’ultimo posto. Una partita da non perdere: fischio di inizio alle 12,30 allo stadio Sinigaglia.