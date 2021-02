Le Nuove Pantere pronte a un nuovo campionato di serie A2

Dopo aver partecipato per due stagioni al campionato di serie A2 softball in collaborazione con Abc Massa, quest’anno le Nuove Pantere baseball e softball hanno ottenuto il ripescaggio per poter partecipare con il proprio nome al campionato.

La squadra, infatti, ha i requisiti previsti dalla Federazione italiana baseball e softball, forte anche di un ampio vivaio giovanile.

“Siamo emozionati – dicono dalla società – per questa opportunità e convinti che sarà un’esperienza indimenticabile”.