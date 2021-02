A Seravezza la prima tappa del campionato italiano E-Bike Enduro

Seravezza si è aggiudicata la tappa inaugurale del campionato italiano E-Bike Enduro 2021. Covid permettendo, si terrà a inizio maggio lungo un suggestivo tracciato nei boschi della montagna seravezzina, con paddock al campo sportivo di Minazzana. Al via i migliori specialisti di questa nuova e spettacolare disciplina ciclistica off road.

“Avremo tempo per parlare di tutti i dettagli – dice Francesca Bonin, consigliere incaricato allo sport del Comune di Seravezza – Vogliamo intanto manifestare tutta la nostra soddisfazione per la scelta compiuta da Federmoto, che evidentemente giudica molto adatto il territorio seravezzino per tenere a battesimo il secondo campionato nazionale della specialità. Una scelta che ci lusinga e ci spinge a confermare il nostro appoggio, offerto già nella fase preliminare, per far sì che la manifestazione abbia successo e porti visibilità alla nostra montagna fra gli appassionati di ciclismo. L’enduro con bici elettriche è uno sport emozionante e in armonia con la natura. Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di provare il tracciato e personalmente lo trovo un bellissimo percorso, in grado di esaltare le caratteristiche di questo sport e dare piena soddisfazione agli atleti”.