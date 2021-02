Ghiviborgo, in prestito dall’Aglianese l’attaccante Nieri

Ancora un acquisto per il Ghivizzano Borgo a Mozzano. Arriva in biancorosso, in prestito, Michelangelo Nieri.

Nato a Firenze il 15 maggio 2001, Michelangelo è un attaccante e arriva in prestito fino al termine stagione dall’Aglianese. Il calciatore si è già allenato agli ordini di mister Venturi.

La formazione biancorossa ha richiesto e ottenuto l’anticipo al sabato (23 febbraio) della sfida con il Lentigione.