Lucchese, al Porta Elisa c’è la Pro Patria: torna Cruciani dal primo minuto (0-1)

Lucchese –Pro Patria 0-1

LUCCHESE:Biggeri; Cruciani, Nannelli, Bianchi, Panati, Solcia, Benassi, Meucci, Pellegrini, Sbrissa, Petrovic. A disp.: Pozzer, Panariello, Kosovan, Cellamare, Della Bernardina, Bartolomei, Maestrelli, Adamoli, Scalzi, De Vito, Zennaro, Galardi. All. Di Stefano

PRO PATRIA: Greco; Galli, Gatti, Brignoli, Boffelli, Bertoni, Lombardoni, Nicco, Colombo, Latte Lath, Castelli. A disp.: Mangano, Compagnoni, Molinari, Cottarelli, Parker, Le Noci, Kolaj, Pizzul, Fietta, Ferri, Vaghi. All. Javorcic

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi (Dell’Olio e Pappagallo di Molfetta)

MARCATORE: 4′ pt Nicco

Serve una reazione. Dopo la sconfitta nel lunch match di San Valentino contro la capolista Como, la Lucchese ospita la Pro Patria al Porta Elisa. Una partita complicata contro una delle squadre più in forma del campionato: i tigrotti, infatti, non perdono dal 6 dicembre ed hanno subito solamente 5 sconfitte e 14 gol in tutto il campionato (la Lucchese, peggior difesa, ne ha incassati ben 40).

I rossoneri, guidati ancora da Oliviero Di Stefano a causa della squalifica di mister Giovanni Lopez, devono ancora una volta fare i conti con l’emergenza infortuni: in difesa rientra Solcia, a centrocampo torna Michel Cruciani dal primo minuto. Davanti, anche a causa del ko di Marcheggiani, confermata la coppia Bianchi-Petrovic.

Fischio di inizio alle 15 allo stadio Porta Elisa, un un campo molto appesantito a causa della pioggia.