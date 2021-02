A Spezia l’inizio del campionato per il Basketball Club Lucca

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del campionato 2020/2021 di Serie C Gold.

Il campionato del Basketball Club Lucca sarebbe dovuto iniziare ad ottobre del 2020, invece partirà il 28 febbraio. Un campionato rivisto completamente nella sua formula: tre gironi di cinque squadre ognuno che in una prima fase si affronteranno in gare di andata e ritorno. Seguirà una seconda fase, quella dei play-off, anche questa con gare di andata e ritorno, a cui parteciperanno solamente le prime due classificate al termine della prima fase. Contemporaneamente si disputeranno i playout ai quali invece parteciperanno le rimanenti tre squadre di ogni girone e serviranno per stabilire quale sarà la squadra che retrocederà.

Da poche ore è stato pubblicato il calendario ufficiale dei gironi. Il Basketball Club Lucca è stato inserito nel girone A in compagnia dello Spezia Basket, Toscana Food Don Bosco Livorno, Unicusano Pielle Livorno e Cb Montale Abc Ricami.

Si inizierà il girone alla Spezia il 28 febbraio alle 18, il 7 marzo in casa alle 18 contro il Don Bosco, il 14 il Bcl si sposta a Livorno per giocare sempre alle 18 contro la Pielle, poi di nuovo in casa per chiudere il girone di andata il 20 marzo con il Montale alle 21,15.

La prima di ritorno sarà casalinga contro lo Spezia il 28 marzo alle 18, poi in trasferta a Livorno per incontrare il Don Bosco il 3 aprile alle 18,30, di nuovo in casa il 10 aprile alle 21,15 con la Pielle ed infine l’ultima della prima fase in trasferta, contro il Montale il 18 aprile alle 18.

Pierini, Lippi, Di Sacco, Spagnolli, Barsanti, Russo, Piercecchi, Perfetti, Lombardi, Balducci, Volterrani, Giovannetti, Simonetti, Succurto, questa la rosa a disposizione di coach Tonfoni con cui ha ripreso gli allenamenti da un paio di settimane appena.

La squadra è praticamente nuova e non c’è ancora stato, a causa del lockdown, neanche il tempo necessario per conoscersi un po’. Malgrado questa situazione Tonfoni è positivo e ha espresso parole di elogio verso i suoi ragazzi: “Dopo tre mesi di stop ho trovato i ragazzi pronti e carichi. Atleticamente addirittura mi hanno stupito e faccio un plauso al preparatore Claudio Giuntoli”.

Parlando della nuova formula del campionato dice: “Si poteva prevedere una formula che prevedesse più squadre ai playoff. Così ci giochiamo tutto e subito, ma sarà ugualmente avvincente”.