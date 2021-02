La Pugilistica Lucchese fa 100 anni: gli auguri dall’amministrazione comunale

Cento anni di vita per la Pugilistica Lucchese, gli auguri del sindaco, Alessandro Tambellini, e dell’assessore allo sport, Stefano Ragghianti.

“100 anni – dicono – rappresentano un traguardo davvero notevole per una società sportiva che è stata per così tanto tempo un punto di riferimento per la città e per tutta la provincia di Lucca, anche per quanto riguarda l’impegno sociale“.

“Alla Pugilistica Lucchese, fondata nel 1921 – è l’augurio – la gratitudine di tutta la comunità per il notevole lavoro fin qui svolto e l’augurio di proseguire ancora a lungo l’attività nel segno dei valori sportivi più alti, che fanno di questa disciplina il simbolo dell’unione fra prestanza fisica ed equilibrio mentale, della prontezza e coordinazione dei movimenti, ma anche del rispetto delle regole e dell’avversario”.