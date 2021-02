Lucchese, con la Juve out anche Sbrissa. Lopez: “Mi aspetto una reazione”

Serve un’immediata reazione per riprendere il cammino salvezza. Dopo le sconfitte con Como e Pro Patria, domani (21 febbraio) la Lucchese farà visita alla Juventus Under 23. I rossoneri dovranno ancora una volta fare i conti con gli infortuni, ma non ci sono attenuanti: serve fare punti.

Mister Lopez ci crede: “Abbiamo tredici partite a disposizione per fare punti ed abbandonare l’ultimo posto in classifica, sapendo che ogni settimana ci giochiamo tanto e che presto arriveranno gli scontri diretti che potranno risultare decisivi. L’infortunio di Sbrissa ci priva di un’altra pedina importante, ma gli assenti e le difficoltà non devono essere una scusa, bensì una motivazione in più per chi scende in campo per dare l’anima e lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo”.

Davanti ci sono i bianconeri: “La Juventus U23 è una squadra dall’elevato tasso tecnico, con giovani in rosa di ottima prospettiva ed un’organizzazione tattica attenta -l’analisi del mister -. Abbiamo però dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, evitando errori o distrazioni come quelli che spesso ci hanno costretto a rincorrere. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto dagli avversari, ma soprattutto mi aspetto una nostra pronta reazione dopo le due recenti sconfitte”.

Con la Juve serve rabbia e attenzione: “Scioglieremo i dubbi sulla formazione solo nella giornata di domani, ma probabilmente cambierà qualcosa nella formazione titolare – afferma mister Lopez -. Quello che conta e su cui abbiamo lavorato in settimana è l’aspetto motivazionale: chiunque scenderà in campo saprà farlo con la giusta rabbia e attenzione, imprescindibili in questa fase della stagione in una situazione delicata come la nostra”.