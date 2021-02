Filecchio Women, trasferta con cinquina ad Aprilia

Aprilia – Filecchio Women 0-5

FILECCHIO WOMEN: Marchetti, Gargan (Angeli), Tognarelli, Lehmann, Cotrer, Manganiello, Caucci, Bengasi, Moni, Siegrist (Motroni), Fenili (Paoli), Di Lupo (Acciari). All.: Passini

RETI: Manganiello, Siegrist, Fenili, Siegrist, rig. Acciari

Un altro importante successo per le ragazze del Filecchio di serie C. Le gialloverdi tornano da Marina di Ardea con tre punti meritati. Dopo alcune prestazioni opache è arrivata una prova di qualità che vale alle ragazze i tre punti. Una gara condotta bene dalla ragazze che con il passare dei minuti sono cresciute e hanno avuto il pallino del gioco per larghi tratti della partita.

Domenica prossima al Moscardini di Barga arriva l’Arezzo, una delle candidate alla vittoria finale.