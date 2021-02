In attesa di conoscere lo schieramento dei pretendenti al titolo di campione italiano rally 2021, il 44esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apertura stagionale del tricolore rally, presenta già un’anteprima di alto livello.

Thierry Neuville, pilota ufficiale Hyundai Motorsport nel campionato mondiale Rally, cinque volte vice-campione iridato rally, insieme al suo navigatore Martijn Wydaeghe, hanno scelto di essere al via del prossimo rally Il Ciocco, con la Hyundai i20 R5, per macinare chilometri in gara, allo scopo di affinare sempre più il feeling pilota-navigatore, in un equipaggio di recentissima formazione. È il debutto, per il 32enne pilota belga, sulle prove speciali della Garfagnana che già, in passato, hanno visto all’opera, e hanno raccolto pareri entusiasti, anche da altri grandi protagonisti del mondiale Rally. Per i migliori rallisti di casa nostra sarà un’ottima occasione per confrontarsi con uno dei driver più veloci della scena internazionale.

Andrea Adamo, team principal della Hyundai Motorsport così commenta: “Ritengo sia una buona opportunitá per il nostro equipaggio belga Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe partecipare alrRally Il Ciocco, gara di apertura del campionato italiano Rally 2021, con una Hyundai i20 R5. L’occasione nasce dall’interesse che Hyundai Motor Company Italy, la filiale italiana della nostra casa madre, sta dimostrando per il Cir 2021 e da qui l’idea di avere un equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport al via della prima gara del campionato. Ovviamente questa sará anche un’ottima occasione per Thierry e Martijn per lavorare insieme nel consolidare ulteriormente la loro partnership in vista delle prossime gare del campionato del mondo rally. Vorrei anche ringraziare il presidente Angelo Sticchi Damiani, il presidente della commissione rally Daniele Settimo e Aci Sport per la continua collaborazione e gli organizzatori del rally Il Ciocco per la loro ospitalitá e accoglienza.”

“Sono felice di partecipare al rally Il Ciocco – primo round del Campionato Italiano Rally – dice Neuville – con una Hyundai i20 R5. Questa sarà davvero un’ottima opportunità per me e Martijn per correre insieme chilometri in competizione e lavorare per rafforzare la nostra partnership, prima delle prossime gare della stagione Wrc. Sarà la mia prima volta al rally Il Ciocco, ma ho sentito che le strade asfaltate sono molto belle e impegnative, quindi non vedo l’ora di esserci”.

Infine l’organizzatore Valerio Barsella: “Sicuramente è un valore aggiunto importante per un organizzatore essere scelto e avere il privilegio di avere al via team e piloti del Mondiale Rally. L’opportunità di avere al rally Il Ciocco e Valle del Serchio il pilota ufficiale del team Hyundai Motorsport Thierry Neuville, con il navigatore Martijn Wydaeghe, unita al fatto che il campione belga sarà al via con la Hyundai i20 R5, aggiungerà ulteriore interesse alla lotta per la vittoria. Vorrei anche ringraziare, in questa occasione, Andrea Adamo, team principal Hyundai Motorsport, per la disponibilità, e Daniele Settimo, presidente della commissione Rally, per il fattivo interessamento e per la collaborazione forniti alla concretizzazione di questa possibilità”.