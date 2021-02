Saranno i fondi sterrati del Rally Terra Valle del Tevere ad impegnare Mm Motorsport in quello che si prospetta un impegno di alto contenuto tecnico. Il team lucchese, reduce da un Rally del Carnevale soddisfacente in termini di risultati, sarà parte integrante di un confronto che coinvolgerà, nel fine settimana, le strade della provincia di Arezzo. A rappresentare la struttura di Porcari nell’appuntamento valido per la serie Raceday Rally Terra sarà Cristiano Bianucci, pilota chiamato ad esprimere il potenziale della Skoda Fabia R5 equipaggiata con pneumatici Pirelli a quasi due anni dall’ultimo impegno affrontato, il Rally Coppa Città di Lucca del 2019 concluso in terza posizione assoluta.

Un debutto in piena regola per il driver lucchese, alla prima esperienza in carriera sui fondi sterrati proposti dalla serie nazionale. Ad affiancare il portacolori della scuderia asd Rally Revolution +1 sarà l’esperto Sauro Farnocchia, parte integrante di una comunione d’intenti proiettata verso i chilometri delle prove speciali Cerbaiolo e La battaglia di Anghiari.

L’occasione per dare seguito alle positive sensazioni destate dal team in occasione del primo appuntamento stagionale, archiviato lo scorso fine settimana sul terzo gradino del podio assoluto proposto dal Rally del Carnevale.

La gara sarà articolata su 46 chilometri di prove speciali che i protagonisti del confronto affronteranno nella giornata di domenica, con partenza da Sansepolcro in programma alle 8,30 ed arrivo previsto alle 16.