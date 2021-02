Sabato (20 febbraio) si è svolto a Forte dei Marmi alla palestra Guidi l’incontro del campionato nazionale serie C1 di tennistavolo fra la squadra di casa del Forte dei Marmi e il Tennistavolo Lucca.

Un derby lucchese che per le stringenti normative anti covid si è svolto ovviamente a porte chiuse e con tutte le cautele previste dalla normativa federale. Il risultato è stato netto e schiacciante: un trionfo per la squadra di casa, gli azzurri del Forte, sui cugini lucchesi che nulla hanno potuto contro la eccellente formazione fortemarmina composta dal veterano Alessandro Romano e dai giovani Lorenzo Tavoletti e Lorenzo Catani. Una vera e propria macchina da guerra che pallina dopo pallina non ha lasciato scampo ai pur forti avversari lucchesi in maglia rossa.

Foto 3 di 3





Il risultato finale è stato schiacciante, un 5 a 1 che non lascia dubbi su come è andato l’incontro. L’incontro è iniziato con tre vittorie iniziali del Forte. La prima ad opera di Catani che batte Bacci per 3-0, poi Tavoletti si impone su Mankowski per 3 a 1 ed infine Romano batte Larindi sempre per 3-1. Poi è la volta di Tavoletti che batte Bacci per 3 a 1.

A questo punto siamo 4-0 per il Forte e Lucca comincia a perdere le speranze ma Larindi riesce a tenere Lucca in partita e si va avanti nel gioco sul risultato di 4 match a 1 per il Forte e vince chi arriva prima a cinque vinte.

Eccoci quindi all’incontro decisivo, Lucca deve vincere o è fuori. Come in ogni match decisivo la lotta è all’ultima palla e il giovanissimo lucchese Mankowski lotta come un leone fino all’ultimo con il veterano Romano del Forte. Dopo 4 set, sul 2 a 2, si decide la partita, nonché la fine o meno del confronto fra squadre, alla bella.

Scambio dopo scambio arriva la vittoria del fortemarmino Romano addirittura ai vantaggi in un fotofinish che fissa la vittoria del Forte dei Marmi su un 5 a 1 davvero meritato anche tenendo conto del valore degli avversari lucchesi.

In questo girone H della C1 nazionale, il Forte dei Marmi è primo in classifica a pari merito con il Genova a quattro punti, mentre Lucca è fanalino di coda a zero punti.