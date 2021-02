Campionato di Eccellenza, Figc chiede a Coni riconoscimento ‘interesse nazionale’

Più vicina la ripartenza del campionato di Eccellenza.

La Federcalcio, infatti, conferma di aver inviato formale richiesta al Coni per condividere la ‘preminenza di interesse nazionale’ per il campionato, con l’obiettivo di far ripartire l’attività agonistica. Ciò in virtù del fatto che, come evidenziato da una specifica richiesta del consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, il campionato ha diretti collegamenti con il campionato interregionale di serie D e prevede le fasi finali nazionali.

In attesa della necessaria autorizzazione da parte delle autorità di governo, le modalità dell’eventuale ripresa saranno discusse nel prossimo consiglio federale, che sarà convocato nei primi giorni di marzo.

Nel frattempo, la Figc, con apposito comunicato ufficiale, ha differito i termini del tesseramento nell’ambito dell’attività della Lnd fino al 31 marzo.