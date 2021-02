Sarà ancora a tinte tricolori la stagione sportiva di Rudy Michelini. Il pilota lucchese, da diversi anni in pianta stabile nella massima serie, affronterà il Campionato italiano rally 2021 cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel confronto dedicato agli asfaltisti.

Prospettive che il driver portacolori della scuderia Movisport vedrà di concretizzare al volante della Volkswagen Polo R5 curata dal team Pa Racing, vettura equipaggiata con pneumatici Michelin con cui Rudy Michelini ha confermato di potersi esprimere al meglio nel finale della stagione sportiva 2019 e nell’intero 2020. Un connubio d’intenti costruito e consolidato all’insegna dell’affidabilità, garantita da un pacchetto di elementi che verrà ancora condiviso con Michele Perna, copilota divenuto elemento primario nelle programmazioni sportive di Rudy Michelini.

Il Campionato Italiano Rally prenderà il via sulle strade del Rally Il Ciocco, in programma nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 marzo. L’occasione, per Michelini, di impugnare il volante della vettura tedesca a quattro mesi dall’ultimo impegno proposto dal 2020 ed alimentare prerogative rivolte alle alte sfere della classifica del Campionato italiano rally asfalto.

“Ripartiamo dalle certezze, da una vettura che prima del Rally Il Ciocco beneficerà di alcuni aggiornamenti tecnici e da uno pneumatico che ha saputo assecondare le nostre aspettative in qualsiasi occasione – il commento di Rudy Michelini – il livello del Campionato Italiano Rally, già lo scorso anno, si è confermato molto alto. Quest’anno credo si possa rivelare ancora più competitivo, visti i nomi dei piloti che già hanno confermato la loro presenza. Credo che sarà ancora più difficile arrivare a podio ma ce la metteremo tutta, i presupposti per poter fare bene ci sono”.