Viareggio, rinviata la mezza maratona dedicata a Puccini

Anche la Puccini half marathon è stata costretta a uscire dal calendario degli appuntamenti di marzo ma gli organizzatori stanno già lavorando per trovare una data alternativa. La manifestazione viareggina già lo scorso anno aveva dovuto rinunciare alla sua 16 esima edizione ma nel 2021 la volontà è quella di tornare in gara a fianco del Carnevale.

“La mezza maratona toscana potrebbe tornare alle sue origini, quando la gara era parte integrante degli eventi legati al Carnevale di Viareggio – spiegano gli organizzatori -. Quest’anno la grande kermesse è stata posticipata dal 18 settembre al 9 ottobre e si pensa di inserire la Puccini half Marathon in quel lasso di tempo, magari posizionando la 21,097 km al tardo pomeriggio del sabato per garantire a tutti i partecipanti temperature più miti essendo ancora nella coda dell’estate. Si tratta di idee, comprendenti anche la volontà di tenere in piedi anche la distanza più breve, magari staccandola dalla prova di mezza maratona”.

Gli organizzatori si riservano ancora del tempo per scegliere la data più adatta e per effettuare la necessaria richiesta alla Fidal per il suo ingresso nel calendario nazionale. “Quel che è certo – concludono – è che dovrà essere, pur in considerazione della situazione sanitaria del momento, una manifestazione aperta a tutti, un’occasione di incontro, con tutte le cautele del caso, per la gran massa di praticanti toscani e non solo, come nella tradizione della manifestazione viareggina”.