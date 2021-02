Spezia Basket – Bcl 103-86 (24/15 – 22/26 – 36/19 – 21/26)

Spezia Basket: Bolis 19, Gaspani, Suliauskas 18, Loni 13, Menicocci, Preci, D’Imporziano, Fazio 12, Petani Casoni 23, Kibildis 18, Leporati. All: Bertelà, Ass. Lerici

Foto 2 di 2



Bcl: Barsanti 24, Lippi 26, Spagnolli 6, Pierini 6, Di Sacco, Lombardi 6, Perfetti, Simonetti 8, Giovannetti 2 Russo 8, Piercecchi, Balducci. All.Tonfoni, Ass. Pizzolante.

Palla in aria e il campionato inizia, preciso preciso come era terminato, agonismo, voglia di giocare a mille hanno infiammato la partita fin dal primo minuto. Padroni in campo con il loro miglior quintetto, Suliauskas, Loni, Fazio, Casoni, Kibildis che permette di segnare i primi due punti seguiti da due liberi per il 4/0.

Un Bcl per niente intimorito dagli spezzini risponde con Simonetti da tre poi è Spagnolli a centrare il canestro, 6/5 sul tabellone.

La partita si dipana con uno Spezia che tiene le redini in mano riuscendo ad allungare, grazie anche a diversi errori del Bcl in fase realizzativa, alla sirena del primo quarto sul tabellone si legge 24/15

Un buon inizio di secondo quarto con Russo e Pierini a canestro per il 24/21, è Bolis per lo Spezia che ristabilisce le distanze con una tripla e due dall’area per il 31/21 e Loni in lunetta che firma il 33/21, la risposta è di Barsanti due più un libero 33/24, ma è un inizio di secondo quarto infarcito di falli che spediscono spesso gli spezzini in lunetta.

E’ Barsanti a dare spettacolo dalla distanza infila una bomba ed è 34/27, Spagnolli gli fa l’eco 34/29, è una partita dura e difficile, i ragazzi di Tonfoni se la stanno giocando alla grande recuperando punti su punti, ai tre minuti dal riposo il gap è meno tre, poi la solita fiammata spezzina e a due dal riposo è il meno 9, ma lo abbiamo già detto, non c’è ne paura ne riverenza nei lucchesi e con Barsanti e Lombardi si arriva al 41/39, pochi scampoli di minuto e si va negli spogliatoi sul 46/41

Terzo quarto con lo Spezia che detta il gioco e un Bcl che sembra aver perso lo smalto che gli aveva permesso di restare in partita, è quasi un monologo spezzino che scava un solco della profondità di 17 punti.

A 1:30 dal riposo Tonfoni chiama i suoi ragazzi in panchina nella speranza di dargli suggerimenti e motivazioni per riprendersi, purtroppo lo Spezia è cresciuto in intensità e precisione al tiro, il quarto si chiude con un pesante 82/60.

Ultima frazione di gioco ed ultima occasione per il Bcl di recuperare l’enorme divario che si è creato, lo spirito e la voglia non mancano ai lucchesi che ci provano fino all’ultimo facendo suo il quarto per 21/26, in evidenza Lippi e Barsanti, ambedue in doppia cifra, 26 per il primo e 24 per il secondo, la sirena mette fine ad una bella partita, tenuta sempre sul livello di guardia, ma con il rammarico per quanto non è stato fatto nel terzo quarto, dove il Basketball Club Lucca ha rimediato un parziale di 36/19 che ha compromesso tutta la partita.