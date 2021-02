Filecchio Women, vittoria e sorpasso sull’Arezzo

Filecchio Women – Acf Arezzo 2-0

Nel derby toscano valido per la seconda posizione in classifica le gialloverdi del Filecchio si sono imposte per 2-0 sulle amaranto dell’arezzo. Una gara combattuta, ma con le locali particolarmente gagliarde e ispirate. Le ragazze hanno mostrato bel gioco grinta e voglia di vincere che hanno permesso di portare casa l’intera posta in palio e il sorpasso ai danni proprio dell’Arezzo.

In gol Lehmann sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel primo tempo e Fenili nel secondo tempo che ribatte in rete un tiro di Siegrist finito sulla traversa. Grande prestazione di tutta la squadra, con una Marchetti che colleziona un altro clean sheet e sfodera interventi decisivi.

Domenica ultima gara del girone di andata in trasferta con la Vis Civitanova.