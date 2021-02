Motorsport sfiora la top ten al rally Terra Valle del Tevere

Sono contenuti esaltanti, quelli espressi da Mm Motorsport sulle strade del Rally Terra Valle del Tevere, secondo appuntamento del campionato Raceday andato in scena nel fine settimana in provincia di Arezzo. Il team lucchese, rappresentato da Cristiano Bianucci nella sua gara d’esordio su fondo sterrato – affrontata sulla Skoda Fabia R5 equipaggiata con pneumatici Pirelli – ha sfiorato la “top ten” archiviando l’appuntamento in undicesima posizione assoluta, a soli sette decimi dalla vettura decima classificata.

Un risultato, quello conquistato dal portacolori della scuderia asd Rally Revolution +1, condiviso con l’esperto Sauro Farnocchia sui chilometri delle prove speciali “Cerbaiolo” e “La battaglia di Anghiari”, ripetute per tre volte. Una performance crescente, quella del pilota lucchese, concretizzata grazie al quinto miglior tempo fatto registrare negli ultimi tre chilometri e mezzo di gara. Il Rally Terra Valle del Tevere ha garantito ad MM Motorsport la prosecuzione di un trend altamente positivo di cui si è resa protagonista la struttura nella fase di avvio stagionale, a margine degli ottimi riscontri che hanno contraddistinto l’impegno nel primo appuntamento dell’anno, il Rally del Carnevale.

“Un’esperienza fatta di belle sensazioni e che ha evidenziato una crescita in termini prestazionali – il commento di Cristiano Bianucci – ci abbiamo provato ed il risultato che ne è scaturito è stato importante. Un vero peccato non aver raggiunto la decima posizione per soli sette decimi, particolare che non ha ridimensionato un percorso che ha assecondato le aspettative. Ringrazio il team che mi ha messo a disposizione una vettura perfetta, la scuderia ed un grazie doppio, anzi triplo, a Sauro Farnocchia, fondamentale nel raggiungimento di un risultato che, al di là dei riscontri cronometrici, ha evidenziato elementi di cui essere soddisfatti”.