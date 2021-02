Tennistavolo, il Forte travolge Genova e conquista la promozione in B2

Sabato pomeriggio (27 febbraio), si è svolta a Genova la partita decisiva del campionato nazionale serie C1 girone H di tennistavolo, ridotto a partite secche senza ritorno per le difficoltà dovute alla pandemia.

Si incontravano la squadra di casa e il Forte dei Marmi in trasferta, entrambe prime in classifica a pari punti: il vincitore sarebbe risultato promosso in B2 e chi perdeva era fuori in una sorta di finale che ha reso alta la tensione agonistica.

Il risultato che ha visto trionfare il Forte dei Marmi per 5 partite vinte a 3 è stato per ognuno dei match, che si è concluso quasi sempre al quinto set, incerto fino all’ultimo ma alla fine c’è stata la vittoria di Davide contro Golia. La blasonata squadra genovese, infatti, era la favorita ma gli atleti del Forte hanno fatto il miracolo e conseguito una vittoria storica per il tennistavolo toscano, compiendo una prodezza sportiva realmente senza eguali specie per una società piccola e con pochi mezzi quale quella fortemarmina.

La squadra di C1 era composta dal veterano Alessandro Romano e dalle giovani promesse Lorenzo Tavoletti e Lorenzo Catani accompagnati dall’allenatore Maurizio Ardinghi che in coppia con il figlio Andrea, allenano i ragazzi a Lido di Camaiore presso la loro scuola di ping pong, grande fucina di campioncini che già da alcuni anni vestono le maglie azzurre del Forte dei Marmi.

La soddisfazione della presidenza, composta da Enrico Foffa e Maurizio Ciro Donnarumma, che danno l’annuncio della conquista della Lanterna genovese e della promozione in serie B2, è enorme e tutto il consiglio direttivo si complimenta con gli atleti della squadra promossa.

Il Forte dei Marmi di Tennistavolo continua la sua scommessa sportiva che per la prossima stagione si prevede sicuramente ancor più impegnativa.