Lucchese a caccia dei tre punti nella trasferta con l’Albinoleffe (0-0)

Albinoleffe – Lucchese 0-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Tomaselli, Nichetti, Genevier, Piccoli, Gelli; Giorgione, Cori. A disp.: Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Gabbianelli, Mondonico, Ravasio, Ghezzi, Petrungaro, Maritato. All. Marco Zaffaroni

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Dalla Bernardina, Benassi, Pellegrini; Maestrelli, Nannelli, Meucci, Panati, Adamoli; Bianchi, Petrovic. A disp.: Pozzer, Lo Curto, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Scalzi, De Vito, Zennaro, Galardi. All. Giovanni Lopez

ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo (Poma di Trapani e Cortese di Palermo)

NOTE: Ammonito: 30′ pt Maestrelli

Lucchese a caccia dei tre punti nel match infrasettimanale contro l’Albinoleffe. Dopo il pari con l’Olbia e l’aggancio al Livorno, la Lucchese vuole continuare la striscia dei risultati utili consecutivi e scalare la classifica per l’obiettivo salvezza. Davanti c’è una squadra in salute, l’Albinoleffe, ottava in classifica con 38 punti (la Lucchese è ultima con 19 punti).

Allo stadio città di Gorgonzola i rossoneri devono ancora una volta fare i conti con l’emergenza infortuni, con Lopez che deve fare a meno anche di Kosovan – che ha rescisso il contratto per motivi familiari – e dell’infortunato Panariello. Sono tre i cambi rispetto alla formazione scesa in campo sabato al Porta Elisa nello scontro salvezza con l’Olbia: oltre a Panariello, partono dalla panchina Solcia e Zennaro. In campo Dalla Bernardina, capitan Benassi e Maestrelli. A guidare l’attacco di sarà ancora la coppia Bianchi-Petrovic.

Fischio di inizio alle 15 allo stadio Gorgonzola.