Ghiviborgo e Real Forte Querceta ko lontano dalle mura amiche

Giornata no per le formazioni lucchesi di serie D. Il Real Forte Querceta crolla sul campo del Lentigione nella ripresa per 3-0. Il Ghiviborgo dal canto suo ci prova a recuperare il passivo del primo tempo sul campo del Sasso Marconi, ma i tentativi non sono fortunati, soprattutto con Cargiolli, uno dei migliori e con Nottoli e sono i romagnoli ad avere la meglio.

Lentigione-Real Forte Querceta 3-0

LENTIGIONE: Cheli, Dodi, Agyemang, Scalini, Zagnoni, Tarantino (43’st Rossini), Piccinini, Martino (29’st Bouhali), Tozzi (27’st Altinier), Staiti, Barranca (37’st Caprioni). A disp.: Sorzi, Galanti, Botturi, Scanu, Canrossi. All.: Notari

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Maffini, Lazzarini (21’st Bellandi), Bonati, Guidi, Amico, Mariani (43’st Aquilante), Pegollo (18’st Giani), Doveri (21’st Biagini), Baracchini (43’st Seriani). A disp.: Balestri, Ussia, Fortunati, Bani. All.: Amoroso

ARBITRO: Tomasi di Lecce (Dellasanta e Nigri di Trieste)

RETI: 10’st Dodi, 14’st Barranca, 17’st Tozzi

NOTE: Ammoniti Tarantino, Bonati, Maccabruni, Doveri, Biagini

Sasso Marconi-Ghiviborgo 1-0

SASSO MARCONI: Campi, Zannoni, Magliozzi, Pedrelli, Serra, Colarieti, Falanelli (25’st Testoni), Torelli, Fiorentini (20’st Del Sante), Monti, Rrapaj. A disp.: Giannelli, Minutolo, Thiam, Galassi, Magli, Baietti, Marcolini. All.: Della Rocca

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Pagnini, Baggiani (41’st Puviani), Piccardi (41’st Pazzaglia), Bartolini, Messina, Gregov, Fazzi (30’st Nottoli), Muscas, Cargiolli, Felleca (1’st Nieri), Brunozzi (1’st Chianese). A disp.: Abbrandini, Gautieri, Tragni, Polacchi, Puviani, Nottoli, Pazzaglia. All.: Venturi

ARBITRO: Selvatici di Rovigo (Giovanardi di Terni e Ottobretti di Foligno)

RETI: 38’pt Rrapaj

NOTE: Ammoniti Piccardi, Baggiani