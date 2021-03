Gp Apuane, bronzo per Koech Kipruto alla maratonina di Brugnera

Un altro weekend di successo per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Koech Kipruto ha confermato il buon momento di forma, conquistando un bellissimo bronzo assoluto alla maratonina internazionale di Brugnera (Pordenone), svoltasi ieri (7 marzo).

Il forte atleta keniano, dopo le ottime prove ai Cds di corsa campestre di San Miniato e Arezzo si presenterà ai nastri di partenza del campionato italiano di specialità a Campi Bisenzio del prossimo fine settimana con la speranza di ben figurare e di dare man forte alla squadra del presidente Graziano Poli per la classifica di società.

Assieme a Koech, il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde schiererà sui prati fiorentini, per quanto riguarda la squadra assoluta, Omar Boumaer (campione toscano assoluto di corsa campestre 2020 e 2021), Alessio Terrasi (argento nazionale assoluto di maratona 2020) e Francesco Guerra (argento nazionale under 23 sui 3000 metri), mentre come atleti individuali Paolo Turroni, Gioele Alari e Luca Tocco. Non solo la squadra assoluta, ma sarà anche la prima volta per la squadra femminile, composta da Erica Togneri, Barbara Casaioli e Lorena Meroni e, per quanto riguarda il settore Master, saranno schierate sei staffette, con nomi importanti e volenterosi di portare una prestazione di rilievo con un podio nazionale in terra garfagnina (gli ultimi risalgono a Torino 2019 dove Dario Anaclerio, Adriano Mattei, Massimo Igliori, Marco Bonacchi e Giuseppe Tomaselli, Roberto Cardosi, Nicola Matteucci, Stefano Simi conquistarono rispettivamente bronzo e argento nazionali).