La lucchese Nadia Centoni segretaria della commissione atleti della Cev

Con una decisione ratificata in queste ore dal board della Cev, la federazione europea di pallavolo, sono stati varati i gruppi di lavoro triennali che dovranno disegnare il futuro di questo sport nei prossimi anni, almeno in Europa ma, chiaramente, saranno trainanti per tutta la pallavolo mondiale.

Con grande sorpresa e, immediatamente dopo, una straordinaria soddisfazione per il riconoscimento della dimensione umana oltre che tecnica, della commissione atleti fa parte Nadia Centoni.

La pallavolista lucchese, cui hanno affidato addirittura il ruolo di segretario della commissione stessa presieduta dal polacco Zagummy, si trova in ottima compagnia, con atleti che hanno caratterizzato il recentissimo passato del volley europeo Lubomir Ganev – membro del consiglio di amministrazione Cev in carica, Paweł Zagumny (Polonia) – presidente, Nadia Centoni (Italia) – segretario, Sam Deroo (Belgio), Ekaterina Gamova (Russia), Maja Ognjenovic (Serbia), Florian Schnetzer (Austria) e Tsvetan Sokolov (Bulgaria).

Competenze principali sono scambiare esperienze e buone pratiche, contribuire all’ulteriore sviluppo e promozione della pallavolo in tutte le sue forme, essere modelli di ruolo e costruire un ponte tra giocatori attivi ed ex.

“Inutile dire che non me l’aspettassi e che mi ha riempito di orgoglio – dice Nadia Centoni, lucchese, 315 presenze in nazionale A, regina di Francia con il Cannes e vincitrice di tanti allori in tutto il mondo – Chiaramente mi impegnerò al massimo per questo incarico che mi permetterà di partecipare al massimo livello decisionale nel volley che conta. In questo momento difficile per lo sport d’élite ma soprattutto per quello di base ci vogliono idee affinché la disciplina che amiamo possa continuare a essere praticata nel miglior modo possibile. Grazie a quelli che mi hanno scelto, spero di non deluderli”.