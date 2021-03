Mentre rimangono fermi gli allenamenti dei bambini e delle bambine dai 5 ai 13 anni, bloccati, così come gli amatori, da disposizioni del governo, vanno avanti le attività dei pugili agonisti della Pugilistica Lucchese.

Sabato scorso (6 marzo) la Pugilista lucchese ha infatti partecipato al collegiale regionale riservato alle categorie Schoolboy, Junior, Youth e under 22 svoltosi a Marina di Massa nella Palestra di via Como. Complice la bella giornata le circa due ore di allenamento si sono svolte all’aperto. Accompagnati dal maestro Giulio Monselesan hanno partecipato per gli schoolboy Sasha Mencaroni, per gli Junior Matteo Mencaroni, Leckal Achraf per gli youth mentre per gli under 22 si sono confrontati Andrea Bardazzi, Dezjan Tabaku e Alessandro Gatti. Erano presenti circa 50 ragazzi provenienti da tutta la Toscana e non solo.

Foto 2 di 2



La Pugilistica lucchese, nell’anno del centenario del pugilato cittadino, nonostante mille difficoltà non solo del momento ha messo in cantiere diversi appuntamenti a partire dal 10 e 11 aprile con il Torneo del centenario riservato alla categoria Elite 2 debuttanti. Il 17 e 18 aprile ha inoltre chiesto di poter organizzare il Campionato italiano Elite 2 fase regionale della Toscana dove potrebbero cimentarsi i pugili Andrea Bardazzi, Matteo Di Santoro, Dezjan Tabaku e La Banca Salvatore.

Nel frattempo, in collaborazione con altre palestre, si fa strada l’ipotesi di una manifestazione entro fine mese che consenta di far tornare sul ring, allestito a porte chiuse nella Palestra Pertini, una parte dei pugili lucchesi. A livello di campionati saranno impegnate a breve sia Noemi Garofano Junior 60 chili che Miria Rossetti Busa sempre Junior 48 kg con la finale nazionale femminile dei campionati italiani mentre Sasha Mencaroni, Matteo Mencaroni e Lekhal Achraf potrebbero partecipare al torneo nazionale A.Mura, vetrina di lancio per un eventuale convocazione in azzurro.