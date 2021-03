Doppio appuntamento nel fine settimana per la Ritmica Girasole impegnata nelle qualificazioni per i Campionati nazionali della Federazione ginnastica italiana e della Uisp Le Ginnastiche 2021. Sabato 6 e domenica (7 marzo) è di scena la prima fase del campionato con prima e seconda categoria, al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino.

Diverse le medaglie ottenute in questa prima prova. Luisa Abballe, in prima categoria junior 2008, nella sua prima gara individuale dopo oltre un anno, ottiene un bellissimo bronzo al cerchio e un argento al corpo libero. Medaglia d’oro alla fune per Sara Bagneschi, in seconda categoria junior, che nonostante un errore finale, si distacca dalle altre per la sua presenza in pedana e la sua rapidità nei movimenti con questo attrezzo.

Nella prima categoria esordienti Victoria Bazhenova, al debutto, emozionatissima, è settima al corpo libero e ottava al cerchio.

Rachele Giorgetti nella seconda categoria junior è ad un soffio dal podio, quarta classificata sia al cerchio che alla palla, ottimi piazzamenti che, nonostante gli errori, confermanotutta la sua eleganza in pedana. In seconda categoria senior Emma Franchini, al debutto in questa combattutissima categoria, regge bene la pedana e si classifica sesta al cerchio e ottava in classifica generale.

Alla palestra comunale Matteo Picchi di Rosignano Solvay si è svolto invece domenica scorsa, il campionato nazionale Fgi Silver Ld: presente per la Ritmica Girasole Angelica Coltelli, alla prima gara dopo uno stop durato mesi, causa infortunio. Ottiene il miglior punteggio alla palla e si classifica quinta in classifica generale, un buon segnale di ripresa. Gara rimandata, causa organizzazione, per le ginnaste Silver Le, Rebecca del Freo e Emili Shani, che avranno così possibilità e modo di prepararsi al meglio.

Ambedue le gare si sono svolte a porte chiuse ma è stata data l’occasione a genitori e tecnici di assistere da casa ad ambedue le gare trasmesse in streaming.