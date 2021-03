Il difensore Contipelli torna al Real Forte Querceta

Nuovo arrivo (o meglio ritorno) in casa del Real Forte Querceta: torna in società Matteo Contipelli, difensore carrarese proveniente dal Sestri Levante.

È un ritorno a Forte dei Marmi per il classe ’98, che all’ombra del Necchi-Balloni ha già vissuto due stagioni sportive, una in Serie D nel 2016/2017 e quella precedente in cui vinse il campionato di Eccellenza. Ma quella fortemarmina non è stata l’unicaparentesi vincente della verdecarriera di Contipelli, che nel 2018 ha ottenuto la promozione in Eccellenza con indosso la maglia bluamaranto del Camaiore Calcio.

“Spero di fare bene, avere continuità – esordisce il giovane difensore -. Ho tanta voglia di dimostrare e di mettermi in gioco. Specialità? Lascio che a parlare siano gli altri”.