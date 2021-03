Lucchesi jr pronto al rally del Ciocco

Parte dalla Toscana e più precisamente dalla Garfagnana con il 44esimo rally Il Ciocco la stagione sportiva di Hp Sport Rrt nell’ambito del campionato italiano rally 2021.

Nel Cir asfalto due ruote motrici e 208 rally cup Top – Hp Sport Rrt schiera il giovane talento Christopher Lucchesi Jr. reduce da un test Pirelli sulle strade della provincia di Arezzo al fine di affrontare al meglio la prima sfida tricolore con la nuova 208 Rally4 della Gf Racing. Ben 165 iscritti alla prima gara del massimo campionato nazionale, un rally entrata di diritto ormai nella storia del rallismo nazionale e che anche in questo 2021 sarà la prima delle otto prove in programma per l’assegnazione del titolo tricolore. Lucchesi Jr. è pronto alla nuova sfida con alle note l’esperta Titti Ghilardi, determinato a partire con la marcia giusta per la rincorsa al titolo riservato nel Cira (Due ruote Motrici) oltre che nel 208 Rally Cup Top di Peugeot, una serie che si annuncia combattuta, come tradizione.

Il rally si svilupperà interamente nella giornata di sabato 13 marzo, che prevede tre prove speciali (Massasassorosso – Careggine – Molazzana) da ripetere tre volte, con la spettacolare Power stage di venerdì 12, la disputa della Super Prova Speciale all’interno della Tenuta Il Ciocco, la prima della stagione che assegnerà punti aggiuntivi (1-2-3) ai primi tre classificati e che verrà interamente trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport. Dunque riepilogando nel dettaglio: venerdì (12 marzo) le verifiche tecniche e lo shakedown, che precederà di poche ore la partenza del 44° rally Il Ciocco e Valle del Serchio alle 16 e lo start alle 16,20 della Super Prova Speciale. Sabato 13 marzo alle 7:00 il via della seconda sezione del rally, con arrivo finale previsto alle 180 del primo equipaggio. Direzione Gara, servizi, Sala Stampa, verifiche, parco assistenza, partenza e arrivo, sono concentrati totalmente all’interno della Tenuta Il Ciocco.