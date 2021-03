Contagi da Covid tra i giocatori della Carrarese

Casi di Covid tra alcuni giocatori della Carrarese calcio 1908.

Lo rende noto la stessa società sportiva di serie C sul sito con una nota: “A seguito del nuovo ciclo di tamponi settimanali effettuati, sono confermati gli stati di positività già riscontrati a cui se ne aggiunge una nuova e diversa – spiega la squadra – Successivamente, verrà apprestata giusta comunicazione circa nuovi esito della sessione di tamponi che verrà svolta nella giornata di domani (11 marzo). La società è comunque in costante contatto con le autorità locali e con le stesse in stretta collaborazione, coordinamento e disponibilità”.