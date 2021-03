Rally, al Ciocco inizia la sfida tricolore di Ciuffi – Gonella sulla nuova Skoda Fabia Evo R5

Si apre in casa al 44esimo Rally del Ciocco e Valle del Serchio il Campionato italiano Rally Sparco per Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella sulla nuova Skoda Fabia Evo 2 R5. Il giovane ed affiatato equipaggio Aci Team Italia, formato dal 27enne driver fiorentino e dal navigatore piemontese, è affiancato anche nel 2021 dalla squadra corse Angelo Caffi per la sfida nella massima serie tricolore sulla aggiornata versione della vettura ceca che sarà dotata di gomme Pirelli.

Un palcoscenico decisamente prestigioso sia per il livello dei concorrenti, sia per la rinforzata copertura mediatica, con tante dirette che inizieranno venerdì 12 marzo con la Power Stage, crono che assegnerà i primi punti tricolori, in diretta su Rai, su Aci sport Tv (228 Sky) e sui canali social Aci sport. Nei giorni scorsi Tommaso e Nicolò hanno compiuto i primi Km sulla Skoda Fabia, al fine di prendere confidenza con la nuova 4×4 ed affinare l’intesa con il team in vista della gara toscana primo round della massima serie tricolore Aci Sport.

“La prima impressione è stata decisamente buona – afferma Ciuffi – ottimo anche il primo contatto operativo con il professionale staff di Balbosca. Tutto questo ci rende fiduciosi nel poter gratificare la fiducia che Aci Team Italia ci ha confermato. Siamo consapevoli che sarà una sfida decisamente impegnativa, dove sarà necessario capire in fretta la nuova vettura per usarne al meglio il potenziale. Il supporto dei tecnici Pirelli come sempre sarà fondamentale. Ma la prima impressione è buona e questo ci consente di partire con il giusto stato d’animo. Ci sono delle incognite meteo sulla gara ma cercheremo di impostare un strategia adeguata”.

Venerdì (12 marzo) alle 16,30 lo start, subito la nuova Power Stage, prova televisiva Il Ciocco che assegnerà i primi punti di Campionato, in diretta su Rai, sulla nuova Aci Sport tv (neonata tv della Federazione attiva da giovedì 11 marzo sul canale 228 Sky) e i canali ufficiali del Cir Sparco. Altre nove sfide contro il cronometro nella giornata di sabato 13, con le tre prove speciali Massa-Sassorosso, Careggine e Molazzana ripetute su tre giri complessivi per il Cir. Il 44esimo Rally del Ciocco si articola su 302,51 chilometri totali, 93,42 chilometri di prove speciali. L’arrivo è atteso dalle 18.