Real Forte Querceta corsaro nel recupero sul campo della Sammaurese

Sammaurese – Real Forte Querceta 0-2

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini (36’ Patrignani), Nicoli (46’st Sabba), Vesi, Chiwisa, Cianci, Pasquini (27’st Camara), Scarponi (37’st Gualtieri), Manuzzi, Bonandi, Jassei. A disp.: Ramenghi, Della Vedova, Gregorio, Migani, Lombardi. All.: Protti.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Bani (1’st Maccabruni), Maffini (7’st Bellandi), Lazzarini, Del Dotto, Bonati, Amico, Biagini (37’st Mariani), Di Paola, Doveri, Pegollo (27’st Giani). A disp.: Balestri, Bracchini, Aquilante, Contipelli, Guidi. All.: Amoroso.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore (Nicosia di Saronno e Cardona di Catania)

RETI: 43′ pt e 18’st Pegollo

NOTE: Ammoniti Maffini, Del Dotto, Cianci, Di Paola, Maccabruni, Doveri, Bellandi

Una vittoria corsara importante per la classifica. Il Real Forte Querceta conquista l’intera posta in palio a San Mauro Pascoli con una doppietta del ‘solito’ bomber Pegollo.

Primo tempo equilibrato ma le occasioni migliori sono dei versiliesi anche se il possesso palla è in mano dei romagnoli. La prima vera occasione del match è al 22’: Amico serve Di Paola il cui colpo di testa finisce fuori di un soffio. La risposta è affidata al migliore dei locali, Manucci, che prima cerca l’angolo lontano su diagonale senza fortuna, poi non approfitta di un’occasione favorevole. Prima della fine del tempo il vantaggio degli ospiti versiliesi: a segnare è Pegollo con un colpo di testa che si infila nel sette della porta di Maniglio.

Nella ripresa la Sammaurese serra le fila per raggiungere il pareggio ma la doccia fredda per i locali arriva al 16’: cross di Biagini, ancora Pegollo di testa e risultato messo in cassaforte nonostante il forcing romagnolo nella seconda parte della ripresa.