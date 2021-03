Vela: il Covid ferma la XLVI Coppa Carnevale – Trofeo città di Viareggio

Viareggio zona rossa, rinviata la gara di vela.

Considerando le ulteriori misure restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid 19 adottate dal sindaco Giorgio Del Ghingaro in accordo con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ed in modo particolare l’inserimento della Città di Viareggio nella Zona Rossa, il comitato organizzatore ha ritenuto opportuno rinviare la XLVI coppa carnevale trofeo città di Viareggio e coppa carnevale gran crociera prevista sabato 13 e domenica 14 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

Il comitato organizzatore intende riprogrammare appena possibile la manifestazione, comunicandone quanto prima la nuova data.

La regata nazionale, patrocinata dal Comune di Viareggio e valida come prima prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di vela d’altura e per il trofeo armatore dell’anno 2021, è riservata alle imbarcazioni Orc International, Orc Club, Gran Crociera e Irc e organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.