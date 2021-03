Lucchese, sconfitta pesante al Porta Elisa: Bocic regala i 3 punti alla Pro Sesto

Lucchese – Pro Sesto 0-1

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Panariello (16′ st Scalzi), Dalla Bernardina, Benassi; Panati, Nannelli, Zennaro, Meucci, Adamoli; Bianchi, Petrovic. A disp.: Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Lionetti, Cellamare, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Maestrelli, De Vito, Pellegrini. All. Giovanni Lopez

PRO SESTO (4-3-3): Livieri; Maldini, Bosco, Caverzasi, Franco; Sala (43′ pt Gualdi), Gattoni, Marchesi; Bocic (25′ st Cominetti), D’Amico (25′ st Maffei), Palesi (44′ st Ngissah). A disp.: Del Frate, Di Munno, Ntube, Mutton, Parrinello, Giubilato, Ruggiero. All. Francesco Parravicini

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta (Pragliola di Terni e Emilio di Buoncore)

MARCATORE: 15′ st rig. Bocic

NOTE: Ammoniti: 22′ pt D’Amico, 23′ st Zennaro

Una sconfitta che pesa. La Lucchese finisce ko nel match casalingo contro la Pro Sesto. A decidere la partita allo stadio Porta Elisa è un calcio di rigore di Bocic al 15′ della ripresa, conquistato dallo stesso Bocic su un fallo ingenuo di Dalla Bernardina. Un altro regalo dei rossoneri, che hanno costruito pochissime occasioni contro una squadra in crisi e che non vinceva dal lontano 30 gennaio.

È la quindicesima sconfitta in campionato per la Lucchese, ma questa rappresenta un brutto stop alla scalata salvezza per i ragazzi di Lopez. I rossoneri restano al penultimo posto con 23 punti.

La cronaca

Un’altra importante partita da non fallire per continuare la scalata per la salvezza. Dopo la ritrovata vittoria nel derby con il Pontedera con lo show di bomber Bianchi, la Lucchese scende nuovamente in campo allo stadio Porta Elisa per affrontare la Pro Sesto. I lombardi arrivano a Lucca in piena crisi, dovuta anche dall’ondata di Covid-19 che ha colpito la rosa: l’ultimo successo dei biancazzurri risale al 30 gennaio nella trasferta di Carrara.

Mister Giovanni Lopez deve fare ancora una volta i conti con l’emergenza infortuni: nel consueto 3-5-2 un acciaccato Pellegrini parte dalla panchina, al suo posto Panariello. È l’unico cambio di formazione rispetto al vittorioso derby di domenica scorsa, con i rossoneri che si affidano ancora al proprio gioellino-capocannoniere: Flavio Junior Bianchi. La Pro Sesto di Parravicini risponde con un 4-3-3 con Bocic-D’Amico-Palesi tridente d’attacco.

Primi dieci minuti di sostanziale equilibrio, con le due squadre che si studiano. È dalla Pro Sesto la prima occasione della gara: al 20’ D’Amico, sulla sinistra, in mezzo a due riesce ad andar via a Panati e Meucci, entra in area e calcia, ma il suo destro viene deviato ed è facile preda di un attento Biggeri. Meglio la Pro Sesto nei primi 25 minuti di partita. Ritmi bassi, tanti errori e zero emozioni: la prima frazione di gioco termina con un noioso 0-0.

La Lucchese rientra in campo nella ripresa senza cambi. Parte forte la squadra di Lopez: al 5’ Adamoli serve una buona palla al centro per Petrovic e, dopo un tocco sporco, la palla finisce a Bianchi che con il destro calcia fuori. Che occasione per i rossoneri. Al 14’ Bocic punta Dalla Bernardina, lo salta e il difensore rossonero lo atterra ingenuamente: l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Un altro regalo della difesa, l’ennesimo della stagione. Dal dischetto si presenta lo stesso Bocic: destro forte all’angolino basso, Biggeri intuisce ma non può evitare il gol del vantaggio ospite. Doccia fredda per i rossoneri. Mister Lopez prova subito a dare una scossa alla squadra con un cambio offensivo: dentro Scalzi, fuori Panariello.

La Lucchese attacca alla ricerca del pari: al 27’ Livieri intercetta il cross alto per Petrovic, sul proseguimento dell’azione il tiro di Zennaro – che forse aspetta troppo prima di calciare – viene murato dalla retroguardia ospite. Continua il pressing dei rossoneri: al 37’ Zennaro recupera un gran pallone e serve un cioccolatino in area per Petrovic, che da buonissima posizione sbaglia tutto cercando incomprensibilmente una sorta di cross di esterno invece di calciare in porta. Che occasione buttata via. Passa appena un minuto e la Lucchese va ancora vicina al pareggio con un tiro di Zennaro ravvicinato dopo uno sfondamento in area: Livieri salva la Pro Sesto.

I rossoneri ci provano timidamente fino all’ultimo, ma il risultato non cambia: la Pro Sesto espugna 1-0 lo stadio Porta Elisa.

Dopo il 90′

C’è tanta amarezza nelle parole di mister Giovanni Lopez a fine gara: “Abbiamo perso la partita senza concedere neanche un’occasione agli avversari ed il rammarico è doppio. Paghiamo a caro prezzo l’ennesima ingenuità del nostro campionato, che oggi ci costa una sconfitta pesante. È ormai appurato che per ottenere risultati positivi dobbiamo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, con attenzione sempre alta e zero distrazioni. Non ci sono permessi passi falsi o passaggi a vuoto. Solo così possiamo conquistare punti utili per il nostro obiettivo. Dobbiamo adesso analizzare i nostri errori e cominciare subito a lavorare per la partita di mercoledì, in cui ci giocheremo moltissimo sul campo di una diretta rivale per la salvezza (la Giana Erminio ndr)”.