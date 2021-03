Le Mura Spring, esordio con successo

Unicusano Pielle Livorno – Le Mura Spring 47-52 (19-15; 23-25; 29-34)

Unicusano Pielle Livorno: Creati G., Toti, Burgalassi 8, Zorzi 21, Barsotti 2, Castiglione V. 5, Creati G. 3, Castiglione M., Cecconi 8, Benedettini, Bassini n.e. All.: Castiglione.

Le Mura Spring: Nottolini 3, Maffei 22, Pellegrini n.e., Menchetti 8, Morettini, Collodi 2, Cecchi 10, Ragghianti, Rapè, Michelotti 5, Salvestrini 2. All.: Giannelli.

Arbitri: Vagniluca Lorenzo e Parigi Mattia di Firenze.

Note: Tiri liberi: Li 14/16, Lu 13/16. Punti dalla panchina: Li 5, Lu 7.

Ritorno in campo con i colori biancorossi di Carolina Salvestrini (2 pt, 5 rimb., 2 ass).

Prima partita dopo oltre un anno per le Spring contro la neopromossa Pielle Livorno.

Primo quarto di sostanziale equilibrio con sorpassi e controsorpassi. Negli utimi minuti le padrone di casa piazzano un break di 10-0 che porta alla prima sirena sul 19-15. Secondo quarto con le difese che fanno da padrone, si segna poco nella prima metà poi le Spring riescono a ricucire, ai 40″ impattano e passano avanti con un buzzer beater di Maffei (23-25). Dopo l’intervallo lungo le Spring cercano di allungare portandosi fino al +9, poi vengono parzialmente recuperate (29-34). Ultima frazione in controllo Spring che raggiunge il maggior vantaggio sul +10 (40-50) a 1minuto dal termine, per poi lasciare un orgoglioso finale alle livornesi.

“Quanto ci mancava il sapore della partita – commenta coach Giannelli – c’era ansia e tensione. Siamo stati contratti ed insicuri per tutta la partita, ma credo fosse normale dopo un anno di stop. Dobbiamo lavorare ancora molto e riprendere il ritmo partita, ma è buono aver vinto su un campo difficile contro una squadra in crescita”.

Prossimo impegno sabato (20 marzo) alle 18 al Palatagliate contro Adfp Costone Siena.