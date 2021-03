Pielle Livorno scatenato, Bc Lucca va ko

Unicusano Pielle Livorno – Basketball Club Lucca 86-57 (25/19 – 20/19 – 20/8 – 19/11)

Pielle Livorno: Creati , Iardella 23, Kuvekalovic 12, Baccelli , Nannipier , Congedo 10, Tempestini 8, Dell’Agnello 8, Zenelli 8, Lemmi 19. All. Da Prato

Basketball Club Lucca: Lippi 17, Succurto Barsanti 24, Russo 4, Di Sacco , Spagnolli 3, Giovannetti 5, Simonetti , Balducci , Lombardi , Pierini 4, Perfetti. All. Tonfoni

Palla in aria possesso Pielle e i primi tre punti vanno ai padroni di casa, la risposta del Bcl è furente con un parziale di 0/7 per un 3/10 dopo due minuti di gioco, Lippi, Pierini, Spagnolli e Barsanti per il 6/13. con sei minuti ancora da giocare.

L’aggressività in difesa e i fulminei contropiedi hanno colto di sorpresa i padroni di casa che complici qualche fallo, hanno sfruttato benissimo i liberi per recuperare punti fino ad effettuare il sorpasso a trenta secondi dalla prima sirena per il 21/19, ancora la Pielle in attacco che chiude il primo quarto sul 25/19

Si riparte con con una bella tripla di Barsanti a cui risponde la Pielle con Lemmi dai liberi, poi è Lippi a riportare avanti il Bcl 29/30 ed ancora due liberi per i padroni di casa li riporta sul più uno.

E’ una partita decisamente vivace con continui ribaltamenti: la Pielle è decisamente un osso duro, a quattro dal riposo lungo sono sei i punti di vantaggio dei bianco celesti 38/32, Pielle che va in schiacciata e Barsanti li fulmina da metà campo, 40/35 e ancora due minuti da giocare.

Liberi e ancora liberi, troppi liberi per i labronici, sono undici i punti contro un solo punto del Bcl, maturati dalla lunetta che gli permettono di andare al riposo sul 45/38

Sono i labronici che prendono in mano le redini del gioco ad inizio ripresa, dopo quattro minuti il vantaggio bianco/celeste è in doppia cifra 51/40 è un inizio di quarto particolarmente difficile per i ragazzi di Tonfoni, le difficoltà a penetrare la difesa dei padroni di casa e il non riuscire a monetizzare sotto canestro spingono la Pielle sul 59/46 a tre minuti dalla terza sirena.

Ultimi dieci minuti per tentare il tutto per tutto, il pesante parziale del terzo tempino è di quelli che spazzano le gambe e se non bastasse la stanchezza comincia a farsi sentire, il ritmo impresso alla partita fin dall’inizio è stato altissimo, Barsanti e Giovannetti accorciano, ma la Pielle non sbaglia una sola penetrazione, Lemmi e Iardella la fanno da padrone, 78/53 a 5 dal termine.

Alla lunga la diversa levatura tecnica ha fatto la differenza scavando un solco decisamente incolmabile a poco più di un minuto dalla sirena finale sul tabellone capeggia un imponente 86/57, l’ultimo canestro porta la firma di Lippi che fa uno su due dai liberi.