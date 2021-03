Lucchese, al Porta Elisa arriva la Pistoiese: tutto sull’avversaria dei rossoneri

La sfida tra rossoneri e arancioni metterà di fronte la Lucchese con il peggior rendimento casalingo di tutto il girone e la Pistoiese la squadra che in trasferta ha fatto peggio di tutte le altre.

La Pistoiese con i suoi 27 punti si trova al terz’ultimo posto della classifica, sopravanza di 4 lunghezze i rossoneri chiamati a sostenere l’ennesimo spareggio per la sopravvivenza. Il cammino degli arancioni in questo campionato è fermo per emergenza Covid da due settimane. L’ultimo impegno ufficiale è avvenuto il 7 marzo nella gara interna persa per 1-0 con la Pro Vercelli, gara che ha segnato la fine dell’avventura di Giancarlo Riolfo sulla panchina degli arancioni. Al suo posto è stato chiamato Stefano Sottili, il tecnico valdarnese si era già seduto sulla panchina della Pistoiese nella stagione 2014-15 subentrando a Cristiano Lucarelli, in quella stagione centrò la salvezza evitando i playout. Il suo esordio avvenne il 14 febbraio 2015 superò a Pontedera il Tuttocuoio per 2-0. La Lucchese è il filo conduttore dei due allenatori. Nella gara d’andata giocata il 29 novembre Riolfo faceva il suo esordio dopo essere subentrato a Nicolò Frustalupi, nella gara di ritorno debutta Sottili

Rendimento

Sottili ha ereditato una squadra che non vince da 8 giornate. L’ultimo successo è arrivato il 31 gennaio al “Marcello Melani” superando il Como per 1-0. Dopo quella vittoria sono stati raccolti due punti e sono arrivate 6 sconfitte di cui le prime 4 consecutive. La Pistoiese non va in gol da 270 minuti, l’ultima rete fu realizzata da Baldan nei minuti di recupero nella gara giocata in casa della Pro Sesto il 21 febbraio

Bilancio in trasferta

Sono solamente 5 i punti ottenuti fuori casa dalla Pistoiese. E’ l’unica squadra che ha vinto una sola volta, è quella insieme a Pro Sesto e Como con due pareggi ad aver pareggiato meno di tutte, detiene il record di sconfitte 11. Le tre sconfitte per 1-0 con Pro Vercelli, Como e Albinoleffe sono maturate nel secondo tempo, le due in Lombardia perdendo negli istanti finali. 5 le sconfitte per 2-0, le prime due con Carrarese e Alessandria sono arrivate sempre nel secondo tempo, Pergolettese, Piacenza e Pontedera si sono imposte con un gol per tempo. Di misura le sconfitte con Renate per 2-1 e Juventus U23 per 3-2, quella in Brianza si è concretizzata nella seconda frazione, ad Alessandria con i bianconeri è stata l’unica gara in cui ha preso 3 gol nella prima mezz’ora. La sconfitta di maggiori proporzioni è arrivata il 6 dicembre in casa del Lecco per 4-1. In Lombardia ha pareggiato a reti bianche in casa della Pro Patria e a Sesto San Giovanni con la Pro Sesto per 2-2 nell’unica partita in cui è arrivato all’intervallo sull’1-1. L’unica vittoria è stata centrata nel primo impegno del 2021 il 10 gennaio a Grosseto per 2-0, l’unica gara in cui gli arancioni sono andati per primi in vantaggio. Ha segnato 8 gol di cui 6 concentrati tra le gare con Grosseto, Pro Sesto e Juventus U23. 2 le reti segnate nei primi 45 minuti, quattro delle sei reti segnate nel secondo tempo sono arrivate negli ultimi 10 minuti. Ha subito 24 gol primato negativo da condividere con il Livorno, 9 nel primo tempo e 15 nel secondo

Cifre

Gli arancioni con i loro 23 gol, hanno il primato negativo del girone. Comanda la graduatoria Francesco Valiani con 5 centri, a quota 3 ci sono Matteo Chinellato e Alessandro Cesarini, 2 reti per Niccolò Gucci, Matthias Solerio e Edoardo Pierozzi, una rete per Mirko Romagnoli, Federico Mazzarani, Matteo Stoppa, Samuele Maurizi, Francesco Cerretelli e Marco Baldan. Ha avuto a favore un solo rigore realizzato da Cesarini il 20 dicembre nella partita con il Renate e ne ha avuto 7 a sfavore di cui uno calciato sul fondo da Franco della Pro Sesto. 4 i calciatori della Pistoiese espulsi, Mazzarani, Perucchini, Camilleri e Salvi

Volti nuovi

E’ stata tra le squadre che hanno portato a termine molte operazioni. Dal Carpi sono arrivati il difensore slovacco Atila Varga, e l’attaccante Samuele Maurizi da dove è emigrato il difensore Andres Llamas, dall’Arezzo è stato preso il difensore Marco Baldan e sempre nel reparto arretrato l’ex rossonero Enrico Pezzi arrivato dalla Vis Pesaro, da dove ha compiuto il percorso opposto l’attaccante Niccolò Gucci. A centrocampo dal Lecce è arrivato il tre-quartista Simone Lo Faso, in attacco dal Chievo Verona è stato prelevato in prestito Pietro Rovaglia al quale si è aggiunto lo svincolato Matteo Momentè. Hanno lasciato la Città delle Piante il difensore Vincenzo Camilleri ceduto in prestito alla Viterbese, l’attaccante Alessandro Cesarini mandato con la stessa formula a Piacenza e il giovane difensore albanese Sildi Lakti andato al Sassuolo in prestito

Arbitro

Al triestino Nicolò Marini è stata affidata la direzione della gara di Lucca con gli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Federico Votta di Moliterno. Quarto ufficiale è il signor Francesco Luciani di Roma 1. Il fischietto giuliano è una vecchia conoscenza delle due formazioni. Bilancio positivo per la Lucchese arbitrata sempre in trasferta in due occasioni il 4 settembre 2016 con pareggio a Olbia per 2-2 e la vittoria del 20 febbraio 2019 a Cuneo per 1-0. 4 i precedenti con la Pistoiese con un bilancio di due sconfitte e altrettanti pareggi. Arancioni sconfitti il 30 dicembre 2017 a Monza per 3-1 e in casa dall’Olbia per 3-1 il 23 marzo 2019. E’ uscito il segno X nella gara del 17 settembre 2017 in casa con la Pro Piacenza per 1-1 e il 28 settembre 2019 a Siena per 2-2

Precedenti

Sono 31 i precedenti a Lucca. 13 successi dei rossoneri, 14 pareggi e 4 vittorie della Pistoiese. L’ultima sfida vide la vittoria della Lucchese per 1-0 grazie ad un gol di Lombardo in apertura di ripresa il 20 gennaio 2019, l’ultimo pareggio è relativo ad una gara in programma il 3 marzo 2018 rinviata per campo impraticabile, recuperata il 3 aprile terminata per 1-1 con rete all’alba della sfida ad opera di Buratto per la Lucchese e il pari al fotofinish degli arancioni con Luperini. L’ultima vittoria della Pistoiese è datata 16 novembre 2014 vantaggio rossonero con Lo Sicco, pareggio ospite con Romeo e successo arancione con Mungo in pieno recupero, gara nella quale la Lucchese giocò gli ultimi 20 minuti in 10 per l’espulsione di Risaliti.