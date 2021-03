Ad appena una settimana di distanza dalla festa del cross Tricolore di Campi Bisenzio, culminata con lo straordinario terzo posto assoluto conquistato dal team femminile del Gs Orecchiella Garfagnana, questa mattina (21 marzo) si si sono svolti nel Parco Ugo Pisa a Marina di Massa i campionati toscani individuali e di società master Fidal di corsa campestre.

Una bella mattinata di sport, cielo terso e temperatura non primaverile ma gradevole.

Due le distanze: 4 chilometri per le donne e per le categorie maschili M60 e oltre, con partenza unica alle 10, per complessivi 160 iscritti; 6 chilometri per tutte le altre categorie maschili, a partire dalla M35 alla M55, con oltre 240 iscritti.

Ottimo il bilancio per il Gs Orecchiella Garfagnana, che ha vissuto un’altra giornata stratosferica con la conquista di ben 5 titoli individuali e il titolo di società per la squadra femminile, oltre all’argento per quella maschile.

Il sodalizio bianco-celeste del presidente Ezio Pierotti ha schierato al via ben 70 atleti (49 uomini e 21 donne).

Si sono imposti nelle rispettive categorie conquistando così il titolo individuale di campioni toscani master di cross il mitico Franco Olivari (M65), atleta che ha scritto pagine memorabili nella maratona e nella corsa in montagna, Stefano Politi (M50) e Marco Guerrucci (M40) . Al femminile sono neo-campionesse toscane master di cross Roberta Pieroni (F55) e Sara Ciurli (F75).

Numerosi i podi: argento per Raffaello Bevilacqua (M40), Simona Prunea (F560), Silvia Stringari (F55), bronzo per Leanna Fabbri (F345), Gaudenzia Martinengo (F60), Bartelloni Franco (M55).

A livello di squadra un altro straordinario titolo di Campionesse Toscane per le ragazze over 35 bianco-celesti, che fa il paio a livello regionale con il titolo toscano Assoluto conquistato in febbraio e chiude l’eccezionale stagione dei cross nel migliore dei modi per l’Orecchiella Garfagnana.