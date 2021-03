Filecchio, sei gol a Spoleto e aggancio al primo posto

Filecchio Women – Ducato Spoleto 6-1

Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C le gialloverdi ospitano il fanalino di coda Spoleto.

Prestazione opaca nella prima frazione per le gialloverdi che nel primo tempo vedono le ospiti andare in vantaggio su un’incertezza difensiva. Le padrone di casa cercano subito la rete del pareggio, ma la reazione è confusionaria e poco lucida. Nonostante questo sia Fenili che Paoli hanno le occasioni per riportare la situazione in parità. Il pareggio arrivata con un rigore guadagnato e trasformato da Benedetta Fenili, le ragazze prendono fiducia e dopo poco vanno vicine al raddoppio. Si va a riposo sull’1-1.

Nella ripresa maggior organizzazione e una manovra più fluida delle gialloverdi che, anche grazie all’innesto di forze fresche, riescono a essere più concrete ed andare a segno di nuovo con Fenili. È poi la volta di Pieroni che con caparbietà dopo una respinta del portiere ribadisce la palla in rete. Il 4-1 arriva grazie a Siegrist che trasforma la “quasi rete” di Di Lupo che aveva colpito il palo pochi secondi prima. Il quinto gol è una rete di pregevole fattura di Cotrer; chiude le marcature ancora Siegrist.

Una prestazione non brillante che tuttavia permette al Fiolecchio di agganciare il Bologna in vetta, uscito sconfitto dal match contro la Sassari Torres. Prossimo impegno contro la Reggiana.

Questo l’undici sceso in campo: Marchetti, Gargan, Angeli, Lehmann, Pieroni, Motroni (Moni), Caucci (Siegrist), Manganiello (Cotrer), Acciari (Di Lupo), Fenili, Paoli (Franchi). All: Passini