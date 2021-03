Manuel Senni (Amore e Vita) alla Coppi e Bartali in maglia azzurra

Se le strade toscane del Per sempre Alfredo non hanno portato i risultati sperati, soprattutto a causa della caduta negli ultimi tre chilometri che ha tagliato fuori dai giochi alcuni dei principali nomi in lizza per la vittoria, compresi gli uomini di maggior forza di Amore e Vita come Tizza, Senni, Totò e Appollonio, si spera che invece portino un po’ più di fortuna quelle emiliane e romagnole del Coppi e Bartali, dove l’atleta di casa, Manuel Senni, sarà impegnato in questa settimana con la maglia azzurra della nazionale italiana diretta da Cassani e Amadori.

“Il Coppi e Bartali è una corsa bellissima e sempre di altissimo livello – spiega Cristian Fanini – quest’anno poi è estremamente dura e molto adatta quindi agli scalatori. Manuel è un atleta con caratteristiche perfette per il percorso e poi corre in casa e quindi avrà quell’extraboost motivazionale che sarà determinante. Poi, da sottolineare che il fattore maglia azzurra è molto importante. È già la seconda volta che la veste quest’anno. Quindi dopo Larciano, ci sarà questa nuova opportunità e contiamo che Manuel si saprà valere soprattutto nelle due tappe con maggiori difficoltà, perché sono quelle dove uno scalatore come lui può fare la differenza”.