Miguel Bachi (Boxe Giuliano), ancora un successo contro Alia Balde

Il borghigiano Miguel Bachi della Boxe Giuliano, dopo l’esperienza dei campionati assoluti svolti a fine gennaio, è risalito sulle quattro corde nella giornata di domenica nella manifestazione organizzata a Firenze dal Boxing Club Firenze e dal Csc Centro sport combattimento.

L’avversario è proprio un atleta del Csc, il fortissimo Alia Balde. I due si erano già affrontati due volte: il primo match a ottobre 2020 a Porretta Terme dove il pugile fiorentino era stato dichiarato vincitore verdetto unanime. I due pugili si sono poi ritrovati nella finale dei campionati toscani svolti a fine novembre dove Bachi si è aggiudicato con verdetto unanime il titolo di campione toscano.

Ieri la ‘bella’: match equilibrato da entrambi le parti. Nella prima ripresa il pugile fiorentino parte subito all’attacco, Bachi non riesce a prendere bene le misure. Nella seconda ripresa il suo maestro gli chiede movimento di gambe e colpi in linea e riesce a trovare più la misura e nella terza ripresa dne esce con verdetto vittorioso in un match sempre sul filo del rasoio.

“Prossimo obbiettivo – spiega il suo maestro Massimo Bosio di Ponte Buggianese – saranno i campionati under 22 che si disputeranno nel mese di maggio dove Bachi avrà modo di farsi valere”.