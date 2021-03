Pro Cycling Team, in squadra la 19enne Chia Pedrelli

Un altro volto giovane per la Pro Cycling Team Fanini. Dalla Romagna è infatti arrivata Chia Pedrelli, 19 anni, originaria di Lugo di Romagna e residente a Ravenna.

Chia Pedrelli è nata con il ciclismo nel sangue visto che ha iniziato a correre quando aveva appena 6 anni. Passista, è brava a cronometro e non disdegna la pista dove ha ottenuto anche discreti risultati. È al primo anno da “elite”: “In questa prima stagione nella massima categoria – ha sottolineato Chia – mi aspetto di crescere molto come atleta e di imparare i trucchi del mestiere dalle mie compagne più esperte. Non nascondo che mi piacerebbe far diventare questa mia passione un vero e proprio lavoro”.

“Quest’anno – ha continuato la Pedrelli – ho la maturità e quindi cercherò di essere pronta almeno per gli appuntamenti più importanti come il Giro d’Italia, il Giro di Toscana e il Giro delle Marche. Ringrazio la Pro Cycling e Manuel Fanini per avermi accolto all’interno di quella che considerò già una vera e propria famiglia. Mi impegnerò al massimo per non deludere le aspettative”.

Chia Pedrelli è arrivata insieme al primo ingaggio, quello di Alessandra Grillo. “Stiamo proseguendo con l’obbiettivo che ci eravamo prefissati – ha aggiunto il direttore generale Manuel Fanini – quello di lanciare in orbita qualche giovane prospetto. Chia Pedrelli ha tutte le carte in regola per spiccare il volo”.

La Pedrelli è già a disposizione del gruppo allenato dal nuovo tecnico Giuseppe Fiscarelli. Il prossimo appuntamento è fissato ad aprile a Civitanova Marche.