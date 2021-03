Dopo gli allenamenti sul lago di Massaciuccoli finalizzati alla partecipazione a competizioni riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip e perciò consentiti anche in questo periodo, per i giovani velisti della Scuola Vela Valentin Mankin si stanno avvicinando nuove impegnative trasferte. Questo fine settimana, infatti, i timonieri Optimist nati dal 2006 al 2010 (Ester Bertolani, Samuele Bonifazi, Matteo Graziani e Federico Querzolo -assenti Niccolò Cardini e Giulio Romani) saranno impegnati nello specchio acqueo antistante l’Accademia Navale di Livorno nella regata di selezione interzonale organizzata dal Circolo nautico Livorno.

“La Classe Optimist ha pubblicato quanti timonieri passeranno dalle Selezioni Interzonali a quelle Nazionali. Nella nostra interzonale di questo fine settimana a Livorno ne passeranno 28 – ha spiegato l’istruttore Stefano Querzolo -. Mi dispiace che Niccolò e Giulio non potranno partecipare a questa regata per cui abbiamo tanto lavorato. Ragazzi tenete duro e non perdete di vista l’obbiettivo, valido per tutti (agonisti e pre agonisti): staccare un biglietto per il Campionato Italiano di Cagliari dal 2 al 5 settembre”.

Foto 2 di 2



La selezione nazionale sarà in due tappe, la prima a giugno e la seconda a luglio. Il Campionato del mondo 2021, invece, si svolgerà a Riva del Garda dal 30 giugno al 10 luglio e l’Europeo a El Puerto de Santa Maria- Cadiz Spagna dal 20 al 27 giugno. Il programma della selezione labronica prevede nel pomeriggio di domani (25 marzo) il perfezionamento delle iscrizioni e la timbratura delle vele che proseguirà anche venerdì quando si svolgeranno alle 10,30 anche lo Skipper meeting e l’eventuale consegna dei nastri. Il segnale di avviso della prima prova verrà, invece, dato alle 12,30. Le regate (ne sono previste nove e non ne potranno essere corse più di tre al giorno con uno scarto al compimento della quarta prova) proseguiranno sino a domenica. Al termine, la premiazione dei primi cinque classificati.

Per la Squadra 420, invece, dopo la trasferta a Follonica di qualche settimana fa e gli allenamenti di questi giorni, si sta avvicinando l’appuntamento di Formia dove dal 2 al 5 aprile si svolgerà la seconda tappa della Coppa Italia 420, il secondo dei quattro appuntamenti a livello nazionale validi per le qualificazioni ai Mondiali 2021 che si svolgeranno a Sanremo dal 2 al 10 luglio. Questa volta gli equipaggi convocati sano quelli formati da Adalberto Parra e Arianna Fubiani, Manuel Scacciati con Leonardo Giovannini, Margherita Pezzella con Alessandro Mattiello, Chiara Mori con Irene Chimenti, Adele Ferrarini con Valentina Pierotti e Gioia Bertolani con Emanuel Giordano.