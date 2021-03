Tau Eccellenza, ecco i nuovi giocatori che torneranno in campo il 18 aprile

Riparte anche il Tau Eccellenza. Il ritorno in campo è fissato per il prossimo 18 aprile fuori casa contro il Fratres Perignano con una squadra rinnovata da cinque innesti, pronta ad affrontare un campionato molto ambizioso e sicuramente diverso dal passato. Le nuove leve sono Antonio Ceceri e Ronaldo Dingozi per l’attacco; Luca Anzilotti per il centrocampo e Andrea Pretetti per la difesa mentre Lorenzo Torrente come esterno.

“In questi lunghi mesi di stop forzato ci siamo adoperati per mantenere attivo un movimento che ha risentito pesantemente degli scenari dettati dalla pandemia – spiega Marco Vellutini, responsabile del progetto prima squadra Tau -. Abbiamo provato a mantenere uno stretto legame con i nostri tesserati e abbiamo lavorato per mettere in piedi dei protocolli stringenti che potessero permettere una ripresa in piena sicurezza. Non è stato per niente facile, ma, grazie al contributo prezioso di tutto il nostro staff dirigenziale, ci stiamo riuscendo. Il primo tassello fondamentale per la ripresa è la sicurezza, questo aspetto viene prima di qualsiasi altra cosa. Venendo alle questioni del campo e dell’imminente ripartenza del campionato, abbiamo in mente una stagione ambiziosa, che mantenga fede agli obiettivi che ci eravamo prefissati con il progetto Eccellenza. Nello specifico, abbiamo sempre considerato l’Eccellenza come la prosecuzione naturale del percorso di crescita dei nostri ragazzi e quest’anno ancora di più avendo una squadra giovane e dinamica (età media della rosa 21 anni). Crescita e valorizzazione, pertanto, sono aspetti fondanti del progetto”.

“In questo campionato sui generis che ci aspetta non saranno con noi Federico Mengali, Elia Chianese, Tommaso Gialdini e Gianluca Musacci, giocatori professionisti e di esperienza, che, nell’incertezza generale, hanno preso altre strade per motivi professionali e personali. Per completare la rosa abbiamo inserito tanti giovani che, ne siamo sicuri, ci daranno molte soddisfazioni – conclude Vellutini -. Quella che ci aspetta è una sfida, una scommessa e siamo determinati a giocarci il tutto per tutto, con la solita grinta e determinazione”.

Ecco, dunque, le giovani forze che indosseranno i colori amaranto e che, insieme agli altri, andranno a formare la rosa a disposizione di mister Pietro Cristiani. In attacco arrivano Antonio Ceceri, classe 1998, direttamente dal River Pieve e prima punta di classe del Ponte Buggianese, e Ronaldo Dingozi, classe 2000, cresciuto nell’Aglianese e nella Larcianese e bomber nella passata stagione con il Prato 2000. Tra i centrocampisti, invece, ci saranno Luca Anzilotti, 1992, che prima di approdare in Promozione con il Ponte Buggianese si è fatto valere in C2 con il Viareggio e l’Hinterreggio e di nuovo in Eccellenza con il Real Forte Querceta. E ancora in difesa Andrea Petretti, anche lui del 2000: formatosi nell’Atletico Lucca, è poi passato nel Lammari nel River Pieve. Chiude Lorenzo Torrente, esterno del 1998, che lascia la Sestese, dove è cresciuto, per il Tau.