A Monte San Quirico parte la Coppa Cei con l’esordio di Edoardo Cipollini

Grande attesa oggi (27 marzo) a Monte San Quirico per la 70esima edizione della Coppa Giuseppe Cei, la gara ciclistica riservata alla categoria Allievi che vede iscritti ben 229 corridori provenienti da nove regioni italiane.

Il lavoro più improbo per gli organizzatori – leggiamo nella nota dello staff – è stato quello di dover rinunciare alla presenza di moltissime società che volevano essere presenti ma, a causa del troppo numero dei partecipanti, hanno visto la loro iscrizione respinta dagli organizzatori della gara.

Vista l’attuale situazione epidemiologica la raccomandazione degli organizzatori è per il pubblico di restare a casa e di seguire le notizie e le informazioni sulla gara sul sito www.italiaciclismo.net o su Facebook alla pagina DanielGuidiOfficial dove sarà possibile avere notizie in diretta di tutte le fasi della gara.

“Spiace veramente dover rinunciare al pubblico – scrivono – ma è assolutamente indispensabile per poter far continuare gli atleti a gareggiare ancora nonostante l’attuale momento causato dal Covid-19″.

Tornado agli atleti al via, grandissima è l’attesa per questa gara che apre ancora una volta la stagione agonistica e che è ritenuta fra le più importanti in Italia, come testimoniato dall’inserimento fra le gare Horse-category da Tuttobiciweb, che stila una graduatoria annuale di rendimento includendo le gare più prestigiose della categoria.

Fra gli sportivi lucchesi il corridore più atteso è il figlio d’arte Edoardo Cipollini che esordirà a Monte San Quirico con la maglia della nuova società di appartenenza la Fosco Bessi di Calenzano. Il percorso della gara è quello tradizionale da quando la Coppa Cei è diventata la gara di apertura della stagione con sei giri del circuito detto Del Borelli e poi un giro più ampio con la salita di San Martino in Vignale la cui vetta è posta a cinque chilometri dall’arrivo e come avvenuto spesso in passato dovrebbe essere decisiva per il successo finale. La partenza della gara è prevista per le 14,30 mentre l’arrivo al termine di 60 chilometri avverrà alle 16 circa.

(Foto d’archivio)