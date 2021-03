Real Forte, positivo al covid19 un calciatore: squadra in quarantena

Un tesserato del Real Forte Querceta è risultato positivo al covid19. Informate le autorità sanitarie, il calciatore interessato è stato tempestivamente posto in isolamento fiduciario e l’intero gruppo squadra in quarantena.

Di conseguenza, il dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, preso atto della documentazione proveniente da strutture sanitarie, e tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per il territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, ha deciso di rinviare per cause di forza maggiore la gara del campionato di Serie D Mezzolara – Real Forte Querceta valevole per la 23esima giornata, in programma domani (28 marzo) a data da destinarsi.