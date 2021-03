Seravezza, pari amaro contro l’ultima della classe

Seravezza-Corticella 1-1

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà, Maccabruni, Bedini, Ferrante, Vanni. A disp.: Biagioni, Moussafi, Vannucci, Mancino, Saporiti, Kovloz, Bagnai, Luka, Fantini. All.: Vangioni

CORTICELLA: Costantino, Marchesi, Busi, Fort, Guidi, Tonelli, Salvaterra, Albonetti, Grazhdani, Ghini, Giannini. A disp.: Cinelli, Cosner, Bouabre, Monnolo, Pescatore, Vespignani, Parlanti, Benincasa, Girotti. All.: Benuzzi

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Tasciotti di Latina e Brizzi di Aprilia)

RETI: 11’pt rig.Grassi, 38’st Grazhdani

Brutto risultato interno per il Seravezza di Vangioni, che non va oltre il pari contro l’ultima della classe Corticella. Sembra tutto in discesa dopo soli 11 minuti con il calcio di rigore di Grassi che apre il risultato per i versiliesi, ma nel resto della partita la predominanza territoriale dei padroni di casa non porta a chiudere il risultato.

Nel finale è l’ex Ghiviborgo Grazhdani a segnare la rete del pareggio che, con tutta probabilità, non serve a nessuna delle due formazioni per evitare un finale di stagione ricco di insidie.

Nel frattempo in zona playout i versiliesi vengono sorpassati da un ritrovato Ghiviborgo, vittorioso in trasferta nell’anticipo con la Pro Livorno.