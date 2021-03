Alla Virtus Lucca il velocista nigeriano Ifeanyi Emmanuel Ojeli

È uno dei talenti più promettenti nel panorama internazionale dell’atletica leggera; a 22 anni vanta già una medaglia ai giochi panafricani, conquistata nel 2019 nella staffetta 4×400.

La Virtus Lucca mette a segno un nuovo colpo di mercato in vista della nuova stagione: in biancoceleste approda il velocista nigeriano Ifeanyi Emmanuel Ojeli.

Specialista dei 400 metri dove vanta un primato personale di 45”91, Ojeli arriva a Lucca a titolo gratuito, grazie allo splendido lavoro del direttore tecnico Matteo Martinelli che in questi mesi ha lavorato senza sosta per perfezionare una squadra che in questo 2021 dovrà difendere la Serie A Oro. “Il settore velocità è sicuramente uno dei migliori della Virtus, ma questa era un’occasione da non perdere. Oggi arriva nella nostra squadra uno dei migliori talenti dell’atletica leggera internazionale”.

Emmanuel Ojeli si è messo in evidenza negli ultimi giochi panafricani del 2019 a Rabat dove, a soli 20 anni, ha conquistato il sesto posto assoluto nei 400 metri e il bronzo nella staffetta 4×400 con la maglia della nazionale nigeriana. Specialista nel giro di pista, ma capace anche di un ottimo 20”78 nei 200 metri, Ojeli sta lavorando per rappresentare la Nigeria alle Olimpiadi di Tokyo.