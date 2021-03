Pugilistica Lucchese, 5 vittorie per l’incontro del centenario

Si conclude un altro fine settimana di grandi soddisfazioni per la Pugilistica Lucchese, che termina la terza manifestazione del proprio centenario, svoltasi sabato (27 marzo), con un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta per gli atleti del maestro Giulio Monselesan.

Ad aprire le danze è stato lo schoolboy Sacha Mencaroni, che ha pagato lo scotto della scarsa attività di questo periodo. Nonostante un match testa a testa, non riesce ad eludere efficacemente gli attacchi del suo avversario, che piazza un numero maggiore di colpi “puliti” al bersaglio, portandolo quindi ad una sconfitta di misura, ma giusta.

Altra storia per Achraf Leckal, youth 69 chili, che conferma la sua evidente crescita a livello pugilistico, conducendo con intelligenza l’incontro per tutta la sua durata. A nulla è valsa la tenacia del suo avversario, che non riesce ad espugnare facilmente la guardia del pugile lucchese, il quale al contrario non si risparmia, andando regolarmente a segno con combinazioni di colpi rapide ed efficaci, portate senza esporsi alle repliche.

Prosegue il suo momento positivo anche Andrea Bardazzi, élite seconda serie 64 chili, che conferma la sua ottima forma sia fisica che mentale. Il pugile nostrano ha evitato abilmente le aggressioni del proprio avversario, mettendo in mostra un gioco di gambe e di busto di alta qualità, assieme ad una scelta eccellente dei tempi di attacco, con colpi chirurgici che raramente mancano il bersaglio. La vittoria in questo caso è stata spettacolare, oltre che meritatissima.

Torna alla vittoria anche Matteo Di Santoro, élite 2a serie 69 chili, confrontatosi con un avversario ostico e al limite della correttezza. Il suo antagonista infatti viene spesso richiamato per dei colpi sferrati dopo gli stop o non girati, molto pericolosi per il pugile lucchese, tanto da subire anche due richiami ufficiali. Ma la vittoria ai punti non è solo frutto delle sanzioni arbitrali: Di Santoro infatti fa contare il suo avversario per ben due volte grazie ai potenti colpi andati a segno, non riuscendo per un soffio a concludere il match prima del limite.

Si conferma anche la grande esperienza di Filippo Rimanti, élite 1a serie 75 chilogrammi, che si trova ad affrontare un avversario meno esperto ma estremamente pericoloso, in grado di reggere tre frustranti riprese, in cui raramente riesce a colpire il veterano della Pugilistica Lucchese, ma senza mai rallentare o perdere la potenza nei suoi poderosi colpi. Rimanti però non si fa mai trovare fermo sulle gambe, e tiene a bada l’avversario con dei pugni da lontano, suo marchio di fabbrica.

A chiudere la serata il match clou con Lorenzo Frugoli, youth 75 chili protagonista del suo 50esimo match con i colori della Pugilistica. Messo di fronte ad un avversario più pesante e di grande qualità, ha dovuto anche aggiungere qualche chilo per questo match, senza però esserne rallentato. Infatti è lui a tenere l’iniziativa per la maggior parte dell’incontro, con colpi di incontro che hanno annullato quella dell’avversario e combinazioni fulminee che non hanno lasciato possibilità di replica, portandolo ad una meritata vittoria.